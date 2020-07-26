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Теннис
Олимпиада
Кико (Франциско Фар )
№21
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1991 (30) лет
Рост
174
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Арсенал
3 : 2
Уотфорд
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
3
Уотфорд
2
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
21.07.2020
21 июля 2020
вт
20:00
Уотфорд
0 : 4
Манчестер Сити
21.07.2020
21 июля 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
17.07.2020
17 июля 2020
пт
22:00
Вест Хэм
3 : 1
Уотфорд
17.07.2020
17 июля 2020
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
3
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
Уотфорд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Уотфорд
2 : 1
Норвич Сити
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
3
Уотфорд
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
Уотфорд
1 : 3
Саутгемптон
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
Бернли
1 : 0
Уотфорд
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:30
Уотфорд
1 : 1
Лестер Сити
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Уотфорд
31'
31'
31'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Уотфорд
3
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Уотфорд
2 : 1
Вулверхэмптон
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Уотфорд
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Кристал Пэлас
87'
87'
87'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 3
Бернли
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
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