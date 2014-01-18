Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Норвегия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Родри (Серхио Родригес)
№80
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 авг. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
45'
45'
45'
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
-:-
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе