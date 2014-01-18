Родри (Серхио Родригес)
№80
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 авг. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
07.01.2014 07 янв. 2014 вт -:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
45'
45'
45'
07.01.2014 07 янв. 2014 вт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс -:-
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе