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Евро-2020
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Олимпиада
Унаи Альба
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 февр. 1978 (43) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
21:00
Эркулес
0 : 0
Спортинг
21.05.2011
21 мая 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Малага
3 : 1
Эркулес
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3
Эркулес
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Эркулес
0 : 4
Осасуна
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0
Осасуна
4
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Эркулес
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1
Эркулес
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3
Леванте
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Эспаньол
3 : 0
Эркулес
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
3
Эркулес
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
2 : 1
Реал Сосьедад
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эркулес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе