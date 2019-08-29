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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Эмилио Нсуе
№2
Нападающий
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Команда
Аполлон
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
30 сент. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
0 : 4
ПСВ
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аполлон
0
ПСВ
4
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
ПСВ
3 : 0
Аполлон
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПСВ
3
Аполлон
0
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
3
Аустрия
1
был в запасе