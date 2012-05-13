Пабло Сендрос
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 апр. 1987 (34) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Реал
4 : 1
Мальорка
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Леванте
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1
Леванте
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:00
Мальорка
1 : 0
Райо Вальекано
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1
Райо Вальекано
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Хетафе
1 : 3
Мальорка
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1
Мальорка
3
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:00
Мальорка
1 : 0
Сарагоса
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:00
Расинг
0 : 3
Мальорка
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0
Мальорка
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3
Мальорка
1
был в запасе
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Спортинг
2 : 3
Мальорка
73'
73'
73'
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2
Мальорка
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 18:00
Мальорка
2 : 1
Атлетико
18.03.2012 18 марта 2012 вс 18:00
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2
Атлетико
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 18:00
Валенсия
2 : 2
Мальорка
11.03.2012 11 марта 2012 вс 18:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2
Мальорка
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
Мальорка
1 : 0
Бетис
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 22 тур
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
46'
46'
46'
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:00
Мальорка
1 : 2
Реал
57'
57'
57'
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
Леванте
0 : 0
Мальорка
62'
62'
62'
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
79'
79'
79'
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 20:00
Сарагоса
0 : 1
Мальорка
18'
18'
18'
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 20:00
Мальорка
2 : 1
Расинг
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 22:59
Мальорка
1 : 2
Спортинг
72'
72'
72'
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур