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Йерай Гомес
№30
Вратарь
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 июня 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
2010/2011
15.03.2015
15 марта 2015
вс
14:00
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
15.03.2015
15 марта 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Альмерия
0
Вильярреал
0
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:00
Эльче
1 : 0
Альмерия
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1
Альмерия
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:00
Альмерия
0 : 0
Депортиво
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0
Депортиво
0
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 0
Альмерия
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
3
Альмерия
0
был в запасе
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:00
Кордоба
1 : 2
Альмерия
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1
Альмерия
2
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
21:00
Эспаньол
3 : 0
Альмерия
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3
Альмерия
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
Валенсия
3 : 2
Альмерия
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3
Альмерия
2
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
был в запасе
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
23:59
Малага
1 : 2
Альмерия
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1
Альмерия
2
был в запасе
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:45
Сельта
0 : 1
Альмерия
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Альмерия
1
был в запасе