Даниэль Эстрада
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 янв. 1987 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 14:00
Валенсия
2 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2015 01 марта 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
был в запасе
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 21:00
Вильярреал
4 : 0
Реал Сосьедад
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
0
был в запасе
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Эльче
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3
Эльче
0
был в запасе