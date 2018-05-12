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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Хаби Прието
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 авг. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
10'
10'
10'
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
10'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
50'
50'
50'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
23:00
Жирона
1 : 1
Реал Сосьедад
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
57'
57'
57'
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:00
57'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2
Валенсия
3
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
Леванте
3 : 0
Реал Сосьедад
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1
Реал
3
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 4 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Депортиво
2 : 4
Реал Сосьедад
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
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