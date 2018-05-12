Альберто де ла Белья
№3
Защитник
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 дек. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018 12 мая 2018 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
был в запасе
04.05.2018 04 мая 2018 пт 22:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
04.05.2018 04 мая 2018 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 17:15
Малага
2 : 0
Реал Сосьедад
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:30
Реал Сосьедад
5 : 0
Жирона
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
5
Жирона
0
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:30
Эйбар
0 : 0
Реал Сосьедад
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
Эспаньол
2 : 1
Реал Сосьедад
88'
88'
88'
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
01.03.2018 01 марта 2018 чт 21:30
Бетис
0 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2018 01 марта 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 20:30
Валенсия
2 : 1
Реал Сосьедад
29'
29'
29'
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
47'
47'
47'
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 23:00
Жирона
1 : 1
Реал Сосьедад
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
был в запасе