Эно Зубикараи
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 февр. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 4
Реал Сосьедад
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
4
был в запасе
01.05.2015 01 мая 2015 пт 21:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
01.05.2015 01 мая 2015 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
Эльче
1 : 0
Реал Сосьедад
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 20:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Депортиво
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2
Депортиво
2
был в запасе
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 23:00
Малага
1 : 1
Реал Сосьедад
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Кордоба
22.03.2015 22 марта 2015 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3
Кордоба
1
был в запасе
16.03.2015 16 марта 2015 пн 22:45
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
16.03.2015 16 марта 2015 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 19:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
08.03.2015 08 марта 2015 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 14:00
Валенсия
2 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2015 01 марта 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
был в запасе
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 23:59
Реал Сосьедад
1 : 1
Сельта
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
1
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4
Реал Сосьедад
1
был в запасе
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 23:59
Реал Сосьедад
1 : 0
Эйбар
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
0
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Райо Вальекано
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 21:00
Вильярреал
4 : 0
Реал Сосьедад
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Эльче
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур