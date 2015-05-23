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Олимпиада
Эно Зубикараи
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 февр. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 4
Реал Сосьедад
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
4
был в запасе
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
Эльче
1 : 0
Реал Сосьедад
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
20:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Депортиво
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2
Депортиво
2
был в запасе
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
23:00
Малага
1 : 1
Реал Сосьедад
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Кордоба
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3
Кордоба
1
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
19:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
08.03.2015
08 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
14:00
Валенсия
2 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2015
01 марта 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
был в запасе
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
23:59
Реал Сосьедад
1 : 1
Сельта
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4
Реал Сосьедад
1
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Реал Сосьедад
1 : 0
Эйбар
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Райо Вальекано
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
21:00
Вильярреал
4 : 0
Реал Сосьедад
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Эльче
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
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