Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Норвегия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрнесто Галан
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июня 1986 (34) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:00
Эспаньол
0 : 3
Осасуна
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0
Осасуна
3
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Эспаньол
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0
Эспаньол
1
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0
Малага
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
Эспаньол
3 : 2
Райо Вальекано
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:30
Эспаньол
0 : 1
Атлетико
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
0
Атлетико
1
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
был в запасе