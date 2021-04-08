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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Саломон Рондон
№9
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
16 сент. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2014/2015
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
19:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
19:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 54' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала