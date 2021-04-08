Хосе Саломон Рондон
№9
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
16 сент. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 19:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 19:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 54' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала