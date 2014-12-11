Гастон Сангой
№10
Нападающий
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Команда
Аполлон
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 окт. 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Аполлон
0 : 2
Вильярреал
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аполлон
0
Вильярреал
2
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аполлон
0
Боруссия
2
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Боруссия
5
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Вильярреал
4 : 0
Аполлон
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
4
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур