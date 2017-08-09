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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чисамба Лунгу
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Замбия
Дата рождения
31 янв. 1991 (30) лет
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:30
Урал
1 : 1
Зенит
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1
Зенит
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Урал
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
1
Урал
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Урал
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур