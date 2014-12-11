Антонио Доблас
№12
Вратарь
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Команда
ХИК
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 авг. 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
2
ХИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
90'
90'
90'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ХИК
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Торино
2
ХИК
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур