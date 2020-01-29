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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Леонардо Ульоа
№11
Нападающий
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Команда
Пачука
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1986 (34) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2019/2020
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
был в запасе
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Райо Вальекано
1(4) : 1(2)
Бетис
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
1(4)
Бетис
1(2)
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала