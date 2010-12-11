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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Бальтасар Риго
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 июня 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:00
Севилья
1 : 3
Альмерия
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Альмерия
3
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Альмерия
1 : 1
Сарагоса
13'
13'
13'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
23:00
Валенсия
2 : 1
Альмерия
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Альмерия
1
был в запасе
13.09.2010
13 сент. 2010
пн
22:00
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.09.2010
13 сент. 2010
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Осасуна
0 : 0
Альмерия
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0
Альмерия
0
был в запасе