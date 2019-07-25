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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стопира (Сантос Таваре)
№22
Защитник
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Команда
Фехервар
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
20 мая 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Фехервар
1 : 0
Вадуц
5'
5'
5'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
5'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Фехервар
1
Вадуц
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Фехервар
0 : 0
Зета
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Фехервар
0
Зета
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
Зета
1 : 5
Фехервар
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Зета
1
Фехервар
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд