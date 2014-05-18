Хоан Ориоль
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Лейда
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 нояб. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
был в запасе
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Сельта
2
был в запасе
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
был в запасе
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
был в запасе
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
был в запасе
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2
Реал
2
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Осасуна
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5
Осасуна
0
был в запасе
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 14:00
Севилья
2 : 1
Осасуна
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 14:00
минуты: 50' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Осасуна
1
минуты: 50' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 22:59
Малага
0 : 1
Осасуна
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 22:59
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
Атлетико
2 : 1
Осасуна
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Осасуна
1
был в запасе
20.09.2013 20 сент. 2013 пт 22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013 20 сент. 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс -:-
Осасуна
0 : 3
Вильярреал
01.09.2013 01 сент. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур