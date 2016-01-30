Веллингтон Силва
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 янв. 1993 (28) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Лидс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Болтон
1
Лидс
2
минуты: 1' - 70' / Англия. Кубок, 1/16 финала