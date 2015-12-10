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Евро-2020
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Олимпиада
Мортен Расмуссен
№9
Нападающий
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
31 янв. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Брюгге
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Брюгге
1
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 36'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Легия
1
Мидтьюлланд
0
минуты: 1' - 36' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Наполи
5 : 0
Мидтьюлланд
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Наполи
5
Мидтьюлланд
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 54'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 1' - 54' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
65'
65'
65'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур