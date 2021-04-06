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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виссам Бен-Йеддер
№12
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1990 (30) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
товарищеские матчи. сборные
лига наций. лига а
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Ницца
0 : 2
Монако
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0
Монако
2
был в запасе
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
был в запасе