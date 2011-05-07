Амаду Сукуна
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 июня 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Лорьян
0 : 0
Тулуза
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0
Тулуза
0
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
Тулуза
0 : 1
Марсель
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 9' - 61'
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0
Марсель
1
минуты: 9' - 61' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Тулуза
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 13 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Тулуза
2 : 1
Арль-Авиньон
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2
Арль-Авиньон
1
был в запасе