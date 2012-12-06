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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Арри Новийо
№36
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 февр. 1992 (29) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Лион
2 : 0
Хапоэль Ирони
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лион
2
Хапоэль Ирони
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Спарта
1 : 1
Лион
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Лион
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур