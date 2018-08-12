Джонатан Уолтерс
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
20 сент. 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:30
Саутгемптон
0 : 0
Бернли
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Саутгемптон
0
Бернли
0
был в запасе