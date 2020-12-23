Рувен Хеннингс
№28
Нападающий
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Команда
Фортуна
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 авг. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Рот-Вайсс
3 : 2
Фортуна
36'
87'
36'
87'
36'
87'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
36'
87'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
3
Фортуна
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала