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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маттиас Леманн
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Динамо
1 : 9
Кельн
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Динамо
1
Кельн
9
был в запасе