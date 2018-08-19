Маттиас Леманн
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Динамо
1 : 9
Кельн
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Динамо
1
Кельн
9
был в запасе