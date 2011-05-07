Тимо Шульц
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 авг. 1977 (43) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 8
Бавария
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
1
Бавария
8
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Санкт-Паули
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
2
Санкт-Паули
2
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:30
Байер
2 : 1
Санкт-Паули
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
01.04.2011 01 апр. 2011 пт 21:30
Санкт-Паули
0 : 2
Шальке-04
01.04.2011 01 апр. 2011 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Санкт-Паули
0
Шальке-04
2
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:30
Санкт-Паули
1 : 2
Штутгарт
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1
Штутгарт
2
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
Санкт-Паули
3 : 1
Боруссия
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
3
Боруссия
1
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
72'
72'
72'
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
2
Майнц
4
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Байер
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
0
Байер
1
был в запасе
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 22:30
Шальке-04
3 : 0
Санкт-Паули
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Санкт-Паули
3 : 2
Нюрнберг
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Паули
3
Нюрнберг
2
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Боруссия
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Санкт-Паули
1
Боруссия
3
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:30
Санкт-Паули
1 : 1
Гамбург
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1
Гамбург
1
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
Санкт-Паули
0 : 1
Хоффенхайм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Санкт-Паули
0
Хоффенхайм
1
был в запасе