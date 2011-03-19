Мориц Фольц
№2
Защитник
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 янв. 1983 (38) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
57'
57'
57'
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:30
Санкт-Паули
1 : 2
Штутгарт
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Нюрнберг
5 : 0
Санкт-Паули
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5
Санкт-Паули
0
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
минуты: 12' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
минуты: 12' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 20:45
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 20:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
0
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 19:30
Хоффенхайм
2 : 2
Санкт-Паули
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2
Санкт-Паули
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 17:30
Санкт-Паули
2 : 2
Фрайбург
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
2
Майнц
4
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
39'
39'
39'
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 16 тур
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 22:30
Шальке-04
3 : 0
Санкт-Паули
51'
51'
51'
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Айнтрахт
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1
Айнтрахт
3
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:30
Штутгарт
2 : 0
Санкт-Паули
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
01.10.2010 01 окт. 2010 пт 21:30
Ганновер-96
0 : 1
Санкт-Паули
01.10.2010 01 окт. 2010 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
0
Санкт-Паули
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
был в запасе