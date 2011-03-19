Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мориц Фольц
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 янв. 1983 (38) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
57'
57'
57'
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 2
Штутгарт
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Нюрнберг
5 : 0
Санкт-Паули
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5
Санкт-Паули
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 12' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
минуты: 12' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
20:45
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
20:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
0
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:30
Хоффенхайм
2 : 2
Санкт-Паули
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2
Санкт-Паули
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
2 : 2
Фрайбург
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
2
Майнц
4
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
39'
39'
39'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 16 тур
03.12.2010
03 дек. 2010
пт
22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
03.12.2010
03 дек. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
22:30
Шальке-04
3 : 0
Санкт-Паули
51'
51'
51'
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Айнтрахт
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1
Айнтрахт
3
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
Штутгарт
2 : 0
Санкт-Паули
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
01.10.2010
01 окт. 2010
пт
21:30
Ганновер-96
0 : 1
Санкт-Паули
01.10.2010
01 окт. 2010
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
0
Санкт-Паули
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
был в запасе