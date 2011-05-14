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Бенедикт Пликетт
№19
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Команда
Штурм
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 дек. 1984 (36) лет
Рост
199
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Санкт-Паули
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 8
Бавария
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
1
Бавария
8
был в запасе
29.04.2011
29 апр. 2011
пт
21:30
Кайзерслаутерн
2 : 0
Санкт-Паули
29.04.2011
29 апр. 2011
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
2
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Вердер
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Санкт-Паули
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
2
Санкт-Паули
2
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:30
Байер
2 : 1
Санкт-Паули
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
01.04.2011
01 апр. 2011
пт
21:30
Санкт-Паули
0 : 2
Шальке-04
01.04.2011
01 апр. 2011
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Санкт-Паули
0
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 2
Штутгарт
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1
Штутгарт
2
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Нюрнберг
5 : 0
Санкт-Паули
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5
Санкт-Паули
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
20:45
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
20:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
0
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 1
Боруссия
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
3
Боруссия
1
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:30
Хоффенхайм
2 : 2
Санкт-Паули
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2
Санкт-Паули
2
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
2
Майнц
4
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Боруссия
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Санкт-Паули
1
Боруссия
3
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:30
Санкт-Паули
1 : 1
Гамбург
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1
Гамбург
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Санкт-Паули
0
был в запасе
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