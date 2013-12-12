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Евро-2020
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Олимпиада
Звонко Памич
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
4 февр. 1991 (30) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лудогорец
2
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Лудогорец
3 : 0
Динамо
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лудогорец
3
Динамо
0
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Динамо
1 : 2
Черноморец
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Черноморец
2
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур