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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Альмог Коэн
№36
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Израиль
Дата рождения
1 сент. 1988 (32) года
Рост
169
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Словения
3 : 2
Израиль
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Словения
3
Израиль
2
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Израиль
1 : 1
Северная Македония
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Израиль
1
Северная Македония
1
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Польша
4 : 0
Израиль
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Польша
4
Израиль
0
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Латвия
0 : 3
Израиль
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Латвия
0
Израиль
3
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
минуты: 72' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Израиль
4
Австрия
2
минуты: 72' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Израиль
1 : 1
Словения
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Израиль
1
Словения
1
был в запасе