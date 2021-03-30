Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберт Мак
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
8 марта 1991 (30) лет
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Словакия
2 : 1
Россия
74'
74'
74'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
74'
минуты: 1' - 76'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Словакия
2
Россия
1
минуты: 1' - 76' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
был в запасе