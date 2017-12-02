Филипп Вольшайд
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 марта 1989 (32) года
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0
Марсель
3
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Метц
0 : 3
Лилль
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Лилль
3
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
Метц
1 : 2
Дижон
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
2
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Метц
0 : 1
Труа
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
0
Труа
1
был в запасе