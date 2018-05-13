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Теннис
Олимпиада
Фелисио Браун Форбс
№26
Нападающий
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Команда
Амкар
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 авг. 1991 (29) лет
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 0
Ахмат
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Амкар
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
Урал
0 : 2
Амкар
90'
90'
90'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
90'
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
0
Амкар
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 2
Спартак
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар
0
Спартак
2
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Амкар
2
Локомотив
1
был в запасе
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0
Амкар
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
57'
57'
57'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
57'
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар
1
Краснодар
3
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3
Амкар
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Амкар
0
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 21'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0
Амкар
1
минуты: 1' - 21' / Россия. Премьер-лига, 10 тур