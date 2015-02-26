Митчелл те Вреде
№9
Нападающий
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Команда
Херенвен
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 авг. 1991 (29) лет
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Фейеноорд
1 : 2
Рома
54'
54'
54'
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 29' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фейеноорд
1
Рома
2
минуты: 29' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Рома
1 : 1
Фейеноорд
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
1
Фейеноорд
1
был в запасе