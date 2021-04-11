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Олимпиада
Йоханн Берг Гудмундссон
№7
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Исландия
Дата рождения
27 окт. 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига а
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Бернли
-:-
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
-
Ньюкасл Юнайтед
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 40'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 40' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
5'
5'
5'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
5'
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
53'
28'
53'
28'
53'
28'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
53'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
5
Бернли
0
был в запасе
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
20:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
20:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Бернли
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон & Хов
0
Бернли
0
был в запасе
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
19:30
Вест Бромвич
0 : 0
Бернли
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
19:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0
Бернли
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бернли
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур