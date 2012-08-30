Эрик Фалкенбург
№10
Полузащитник
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Команда
Виллем II
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 мая 1988 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 22:00
АЗ Алкмаар
0 : 5
Анжи
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЗ Алкмаар
0
Анжи
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 19:00
Анжи
1 : 0
АЗ Алкмаар
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Анжи
1
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд