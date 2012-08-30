Джилиано Вийнальдум
№25
Защитник
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Команда
Гоу Эхед Иглс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
31 авг. 1992 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 22:00
АЗ Алкмаар
0 : 5
Анжи
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЗ Алкмаар
0
Анжи
5
был в запасе
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 19:00
Анжи
1 : 0
АЗ Алкмаар
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Анжи
1
АЗ Алкмаар
0
был в запасе