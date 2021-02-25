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Хоккей
Материалы
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Баскетбол
Материалы
Новости
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ник Виргевер
№4
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 авг. 1989 (31) год
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2011/2012
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала