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Евро-2020
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Олимпиада
Иво Иличевич
№16
Полузащитник
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
14 нояб. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
87'
87'
87'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5
Нюрнберг
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 4
Боруссия
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
0
Боруссия
4
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
Нюрнберг
1 : 1
Бавария
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1
Бавария
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 0
Аугсбург
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
3
Аугсбург
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:30
Айнтрахт
1 : 0
Нюрнберг
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
0
был в запасе