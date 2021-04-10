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Олимпиада
Тобиас Зиппель
№21
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 марта 1988 (33) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Герта
-:-
Боруссия
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
-
Боруссия
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:30
Боруссия
2 : 1
Фрайбург
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
2
Фрайбург
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:30
Аугсбург
3 : 1
Боруссия
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3
Боруссия
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
1
Майнц
2
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Вольфсбург
0 : 0
Боруссия
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
0
Боруссия
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Унион
1 : 1
Боруссия
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1
Боруссия
1
был в запасе
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
4 : 2
Боруссия
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
4
Боруссия
2
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Вердер
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Штутгарт
2 : 2
Боруссия
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
2
Боруссия
2
был в запасе
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
2
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Арминия
0 : 1
Боруссия
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Арминия
0
Боруссия
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Герта
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
1
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
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