Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Норвегия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Петар Слискович
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Галлешер
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 февр. 1991 (30) лет
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1
Бавария
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
0
Майнц
0
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
Майнц
1 : 1
Штутгарт
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
1
Штутгарт
1
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Вердер
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1
Вердер
2
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Аугсбург
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2
Аугсбург
1
был в запасе