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Мартин Пикенхаген
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 нояб. 1971 (49) лет
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Санкт-Паули
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Шальке-04
1 : 3
Майнц
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1
Майнц
3
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Айнтрахт
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3
Айнтрахт
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:30
Нюрнберг
0 : 0
Майнц
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0
Майнц
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
21:30
Майнц
1 : 0
Боруссия
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
1
Боруссия
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
16:30
Майнц
1 : 1
Фрайбург
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
1
Фрайбург
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Майнц
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:30
Майнц
0 : 1
Байер
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Боруссия
2 : 3
Майнц
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 25' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
2
Майнц
3
минуты: 25' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:30
Майнц
0 : 1
Ганновер-96
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
0
Ганновер-96
1
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1
Майнц
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
0
Боруссия
2
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
Байер
0 : 1
Майнц
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0
Майнц
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Гамбург
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
0
Гамбург
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
4
Хоффенхайм
2
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Майнц
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1
Майнц
2
был в запасе
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2
Кельн
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Майнц
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0
Майнц
2
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:30
Майнц
2 : 1
Кайзерслаутерн
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 4
Майнц
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
3
Майнц
4
был в запасе
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