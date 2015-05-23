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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мохаммед Абделлауе
№25
Нападающий
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Команда
Волеренга
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
23 окт. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Штутгарт
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1
Штутгарт
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Штутгарт
2 : 1
Гамбург
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Гамбург
1
был в запасе
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:30
Штутгарт
2 : 0
Майнц
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
2
Майнц
0
был в запасе