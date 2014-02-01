Вилли Евсеев
№8
Полузащитник
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Команда
Ганза
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 февр. 1992 (29) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 17:30
Шальке-04
2 : 1
Вольфсбург
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2
Вольфсбург
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:30
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
2
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
Вольфсбург
3 : 1
Штутгарт
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
3
Штутгарт
1
был в запасе
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
Вольфсбург
1 : 1
Гамбург
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
1
Гамбург
1
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Вольфсбург
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Вольфсбург
3 : 0
Вердер
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
3
Вердер
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:30
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1
Вольфсбург
2
был в запасе