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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Феликс Бурмайстер
№0
Защитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 марта 1990 (31) год
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
3
Ганновер-96
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 0
Ганновер-96
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
0
был в запасе