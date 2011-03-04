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Олимпиада
Александру Ионицэ
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
5 авг. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Фрайбург
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Фрайбург
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
3
Кельн
0
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
Байер
3 : 2
Кельн
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
3
Кельн
2
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3
Кельн
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 1
Хоффенхайм
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2
Кельн
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
0
Кельн
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
89'
89'
89'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Санкт-Паули
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Вердер
4 : 2
Кельн
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
4
Кельн
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Кайзерслаутерн
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
1
Кайзерслаутерн
3
был в запасе