Бинвеню Басала-Мазана
№36
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 янв. 1992 (29) лет
Рост
184
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 17:30
Кельн
0 : 2
Байер
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
0
Байер
2
был в запасе