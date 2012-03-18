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Олимпиада
Андрезиньо (Андре Рикардо Суарес)
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 окт. 1981 (39) лет
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
Ганновер-96
4 : 1
Кельн
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
4
Кельн
1
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Герта
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1
Герта
0
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кельн
04.03.2012
04 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1
Кельн
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
17:30
Кельн
0 : 2
Байер
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
0
Байер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
17:30
Нюрнберг
2 : 1
Кельн
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2
Кельн
1
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:30
Кельн
0 : 1
Гамбург
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
0
Гамбург
1
был в запасе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
19:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Кельн
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0
Кельн
1
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
1
Шальке-04
4
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Ганновер-96
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:30
минуты: 56' - 57'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
2
Ганновер-96
0
минуты: 56' - 57' / Германия. Бундеслига, 9 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:30
Герта
1 : 1
Кельн
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1
Кельн
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 8 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 7 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
1 : 2
Нюрнберг
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1
Нюрнберг
2
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3
Кельн
4
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
85'
85'
85'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
минуты: 6' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 6' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
5
Кельн
1
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур